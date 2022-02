Anamaria Prodan și Reghecampf nu au mers la primul termen al divorțului! Cei doi s-au atacat în declarații: „Nu poate obliga copilul, cum face cu mine, să stau lângă ea!” 

Antrenorul Universității Craiova a decis să divorțeze de Anamaria Prodan, pentru a-și reface viața cu iubita gravidă, Corina Caciuc. Decizia a declanșat un real scandal între cei doi, cu impresarul lansând numeroase atacuri la adresa antrenorului și a iubitei acestuia.

Pe 7 februarie era programată prima înfățișare a divorțului, însă niciunul dintre cei doi nu s-a prezentat la Judecătoria Buftea.

Reacție dură a Anamariei Prodan! Agentul vrea să îl decadă din drepturi pe Reghecampf



Anamaria Prodan a vorbit despre decizia de a nu merge la înfățișare, lansând noi atacuri la adresa celui care încă îi este soț. Agentul a dezvăluit că se luptă până în pânzele albe cu Laurențiu Reghecampf, iar scopul său este ca antrenorul să fie decăzut din drepturile părintești.

Totodată, Anamaria Prodan a declarat că va cere desfacerea căsniciei din culpa lui Laurențiu Reghecampf, susținând că a depus dovezile faptului că a fost înșelată de bărbat.

„Nu voi merge, astăzi, la Buftea, la judecătorie, chiar dacă este primul termen al divorțului, nu are niciun sens să o fac, știu că va fi o amânare.

Am depus la dosar o serie de dovezi în care mi se demonstrează, încă o dată, ce caracter are domnul Reghecampf și cât de necinstit a fost în relația pe care a avut-o cu mine. Mă delimitez total de comportamentul lui.

Chiar amintesc că, pe când noi ne pregăteam de nunta de cristal, el coresponda cu acea domnișoară și îi făcea promisiuni că va pune punct relației pe care o aveam. Că avea relație paralelă, că era necinstit în căsnicie, că își mințea amanta că nu mai are nicio relație cu mine.

Voi încerca să demonstrez că Laurențiu Reghecampf este în cuplă total în destrămarea căsniciei noastre. Laurențiu Reghecampf va fi decăzut din drepturile părintești, voi face tot ce îmi stă în putere să obțin custodia totală, exclusivă, a copilului nostru, o să îl iau pe Bebeto. Bebe nu are ce învăța de la Reghecampf, comportamentul lui în relația cu acea fată de oraș este mai mult decât grăitor.

Da, normal că voi solicita, conform legii, pensie alimentară. E adevărat, Bebe nu stă în cei 5.000 de euro pe care i-ar putea obține de la Laurențiu Reghecampf, dar sunt curioasă pe unde va scoate cămașa când va fi nevoit să plătească. Dar asta, deja, nu mai este treaba mea, va fi problema lui să îi explice acelei fete ce s-a întâmplat și de ce nu mai are bani”, a declarat Anamaria Prodan pentru Fanatik.

Replica acidă a lui Laurențiu Reghecampf: „Mie mi se pare că nu te numești părinte!”



Antrenorul Universității Craiova i-a oferit o replică soției sale, dezvăluind că nu a cerut partaj, singurele cerințe fiind divorțul și custodia comună a băiatului pe care îl au împreună.

Totodată, la declarațiile făcute de Anamaria Prodan, Reghecampf a avut o replică dură, punctând că faptul că agentul își obligă copilul să nu îl vadă este lipsit de bun simț..

„Nu aveam de ce să mergem, astăzi. Adică, eu nu aveam, restul nu mă interesează, nu știu ce face Anamaria. Este vorba doar de divorț, sper să se rezolve cât mai repede. Nu văd niciun motiv ca să se prelungească. Nu am cerut partaj, nu am cerut absolut nimic. Am cerut doar să divorțez de Anamaria, lucru care, cred eu, este simplu. Nu poate nimeni să fie ținut cu forța de cineva… Alte discuții nu sunt acum.

Eu am cerut să fie custodie comună. Dacă nu se va putea acest lucru, eu o să fie de acord să fie și la Anamaria, nu am nicio problemă. Bebe face deja 14 ani, e deja mare. Dacă ea vrea custodie exclusivă, vom vedea ce se va întâmpla.

Până atunci, nu cred eu că Anamaria este în măsură să spună ce hotărâre va lua curtea judecătorească. Nu cred că voi depinde de acordul ei să îmi văd copilul, va veni copilul singur să se vadă cu tatăl lui. Nu cred că poate să îl oblige pe Bebe așa cum face cu mine, să mă oblige să stau lângă ea.

Divorțul este divorț, partajul este partaj și va fi făcut după. Discuțiile astea sunt duse în altă sferă și nu își au rostul. Dacă o mamă poate să vorbească asemenea lucruri… Dar eu, unul, nu aș putea să îl oblig pe vreunul dintre copiii mei să nu își vadă mama. Mi se pare de bun simț, iar când ai asemenea răutate și ai asemenea gânduri, mie mi se pare că nu te numești părinte.

Pentru mine Bebe va avea libertatea totală, să stea cu cine vrea, să vorbească cu cine vrea, iar aici mă refer și la relația dintre mine și mama lui. Nu am cum eu să impun copilului așa ceva, iar nici Anamariei nu o să îi impun ceva, mai ales asemenea bazaconii”, a declarat Laurențiu Reghecampf pentru sursa citată.