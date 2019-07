O noua scena SOC in Londra! Dupa Ozil, hotii au atacat un fost luptator de MMA! Cum a reactionat luptatorul. FOTO

O noua scena scoanta a fost surprinsa de camerele de luat vederi in Londra.

Mai multi indivizi cu glugi au atacat un fost luptator de MMA pe strada in incercarea de a-si mulge ceasul Rolex de la mana. Raf Filiz, 46 de ani, a fost pus la pamant de cativa indivizi si lovit, insa barbatula rezistat in fata lor, iar acestia au fugit cu mana goala in cele din urma. Alaturi de Raf erau si cei doi baieti ai sai, adolescenti, care au strigat catre hoti sa-l lase in pace si au sunat la politie.

"Baietii mei erau la cativa metri de mine, am simtit o mana in spatele capului. Nu am reactionat initial, credeam ca e fiul meu. Apoi am simtit alte maini in jurul incheieturii mele. Cand m-am intors le-am vazut fetele copiilor mei. Apoi am realizat ca nu e o gluma. M-au pus la pamant, iar baietii mei au incerat sa intervina. Unul dintr ei a fost lovit de un agresor in ceafa. Unul dintre ei imi cauta cu insistenta incheietura mainii. Imi voia ceasul. Eu incercam sa ma ridic in picioare. Altul ma lovea in piept si incerca sa ma tina jos. Eu ma uitam si de copiii mei in acest timp", a povestit fostul luptator de MMA pentru The Sun.

Ceasul Rolex de la mana luptatorului costa aproximativ 13.000 de euro. Barbatul parasea o cafenea in jurul pranzului, unde mancase alaturi de cei doi baieti ai sai.

Incidentul s-a petrecut la cateva strazi distanta de locul unde Sead Kolasinac i-a izgonit pe indivizii inarmati cu sabii care au incercat sa-i fure masina lui Mesut Ozil. Bosniacul Kolasinac i-a infruntat, iar Ozil si sotia sa, aflata in masina, au scapat teferi.



"Din fericire am vazut ca nu sunt inarmati, atunci le-am spus baietilor mei sa faca zgomote si sa cheme politia. Si atunci au fugit. Daca nu erau baietii mei, ma duceam dupa ei. Acum sunt usurat pentru ei, dar as vrea sa am ocazia sa ma intlnesc unu la unu cu ei. Traim intr-o societate fara legi, e incredibil", a mai spus barbatul. Raf Filiz este consultant IT, dar si instructor de arte martiale.