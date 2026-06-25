Când se pun în vânzare biletele pentru Universitatea Craiova - ”U” Cluj în Supercupa României și cât costă cel mai ieftin ﻿﻿

Supercupa României, primul meci oficial din noul sezon în competiţiile interne, se va disputa duminică, 12 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. Se întâlnesc campioana României în ediţia 2025-2026, Universitatea Craiova, şi ocupanta locului secund în SuperLigă, Universitatea Cluj. Biletele pentru această confruntare vor fi disponibile online de vineri, informează FRF.

Cele două echipe s-au luptat până la final pentru titlul de campioană şi s-au întâlnit, de asemenea, şi în finala Cupei României Betano. De fiecare dată, oltenii au triumfat şi şi-au adjudecat ambele trofee, reuşind eventul.

Duelul care a definit lupta pentru trofee în sezonul trecut al competiţiilor interne are, astfel, programat episodul trei. Din nou, Universitatea Craiova şi U Cluj se întâlnesc într-un meci în care, la final, doar una va ieşi învingătoare. Meciul se va juca pe terenul campioanei, conform regulamentului de desfăşurare a competiţie.

Biletele pentru Supercupa României din sectoarele dedicate publicului general, 15.873, vor fi disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro, începând de vineri, 26 iunie, la prânz.

Din capacitatea totală a stadionului (30.803 locuri), 3.111, reprezentând 10%, au fost blocate conform Legii 4/2008. Alte 1.406 locuri cu vizibilitate scăzută nu vor fi scoase la vânzare, în timp ce sponsorilor şi partenerilor le-au fost alocate 1.900 de bilete.

În urma solicitărilor venite din partea celor două cluburi, 6.253 de locuri au fost alocate fanilor Universităţii Craiova şi alte 1.934 pentru suporterii lui U Cluj. Alte 326 de locuri au fost repartizate celor două echipe ca parte din protocolul de organizare a Supercupei. Procesul de vânzare a biletelor din sectoarele rezervate fanilor celor două cluburi care îşi dispută trofeul se realizează prin intermediul cluburilor, iar cei ce doresc tichete în sectoarele dedicate sunt rugaţi să urmărească informaţiile distribuite pe canalele de comunicare ale Universităţii Craiova, respectiv U Cluj.

Preţurile biletelor la Supercupa României sunt: 50 RON (peluze) şi 100 şi 150 RON (tribune).

Copiii cu vârsta până în 14 ani au acces în tribunele 1 şi 2, exceptând zona VIP, în baza biletelor cu valoare de 10 RON ce pot fi procurate prin alegerea tipului biletului (copil) în efectuarea comenzii.

Pentru fiecare comandă se pot achiziţiona maximum 4 bilete, excepţie făcând comenzile ce includ bilete pentru copii, unde pot fi selectate până la 5 locuri.

Accesul pe stadion al fiecărei persoane, indiferent de vârstă, se face în baza unui bilet valabil în format digital sau printat şi a actului de identitate.

news.ro