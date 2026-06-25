Dinamo a terminat pe locul 4 play-off-ul Superligii României în sezonul 2025/26, motiv pentru care a jucat baraj cu FCSB pentru un loc în turul al doilea preliminar UEFA Europa Conference League.

După 1-1 în primele 90 de minute, FCSB a dat lovitura în a doua repriză a prelungirilor și a câștigat și cu Dinamo, după ce o învinsese și pe FC Botoșani în semifinala barajului.

Dinamo încă nu a trecut peste barajul cu FCSB: ”Nu e corect!”

Danny Armstrong, care se află la Dinamo din iulie 2025, nu vede logica din spatele sistemului Superligii României, prin care o echipă din play-out poate avea șansa la cupe europene în următoarea stagiune.

”Cred că sezonul trecut am avut șansa să terminăm mai sus, dar am avut o serie slabă de rezultate spre final și asta ne-a costat. Apoi a venit dezamăgirea ultimului meci, care a fost foarte greu de acceptat. Personal, încă nu cred că este cel mai corect sistem, dar asta este fotbalul. Sper ca în acest sezon să progresăm și să ne luptăm pentru obiective și mai importante.

Statisticile au fost bune, deși puteau fi și mai bune. Mă bucur că am reușit să contribui cât de mult am putut pentru echipă.

A fost dezamăgitor că nu am reușit să obținem calificarea în cupele europene și nici să câștigăm un trofeu, dar sunt lucruri din care putem învăța și pe care putem construi. Sper ca în acest sezon să ne atingem obiectivele”, a spus Danny Armstrong, potrivit Radio Dinamo.

Armstrong a fost adus de la echipa scoțiană Kilmarnock din postura de jucător liber de contract. El a bifat la Dinamo până acum 42 de apariții în toate competițiile, a marcat șase goluri și a oferit 11 pase decisive.