Nu e nicio gluma! Politia intra cu dronele in cimitir pentru a nu fi incalcate regulile anticoronavirus. Anuntul oficial

Mai multe drone vor survola doua mari cimitire din Madrid cu ocazia Zilei Tuturor Sfintilor pentru a controla respectarea masurilor anti-COVID-19, au anuntat miercuri reprezentantii municipalitatii locale, citati de AFP.

Pe 1 noiembrie, conform traditiilor crestine, familiile spaniole se reunesc in cimitire pentru a depune flori pe mormintele rudelor decedate.

Dar, in acest an, capacitatea de vizitare a cimitirelor a fost redusa cu 50% in urma unei decizii a Primariei din Madrid, din cauza pandemiei de COVID-19.

Numarul persoanelor care au dreptul sa se reuneasca, respectand distantarea sociala, a fost totodata redus la sase in Spania, o tara care se va afla incepand de duminica sub incidenta unei noi stari de urgenta sanitara.

Pentru a se asigura ca aceste masuri anti-COVID-19 vor fi respectate, intre 275 si 300 de politisti municipali vor patrula la Madrid cu ocazia Zilei Tuturor Sfintilor, cu 20% mai mult decat anul trecut, a precizat Primaria madrilena.

In plus, politistii locali vor fi ajutati de drone pentru a monitoriza doua dintre cele mai mari cimitire din oras: La Almudena si Carabanchel.

"Nu vom putea sa permitem formarea unor adunari de oameni in interiorul si in exteriorul cimitirelor", a declarat primarul local, politicianul de dreapta Jose Luiz Martinez-Almeida, in fata reprezentantilor presei.

Politia municipala madrilena a folosit deja drone pe durata perioadei stricte de izolare a populatiei la domiciliu, in primavara acestui an, care difuzau mesaje audio prin intermediul carora locuitorii orasului Madrid erau somati sa ramana in locuintele lor.

Spania este una dintre cele mai grav afectate tari din Europa de pandemia de coronavirus, cu peste 35.000 de decese si peste 1 milion de cazuri detectate.

Agerpres

