"Nu ai voie sa faci asta!" Victoria Beckham a fentat CENZURA Instagramului cu o POZA NUD. Sotia lui David Beckham, certata rau de fani

Victoria Beckham (46 de ani) a starnit o uriasa controversa in mediul online, publicand o fotografie cu bustul descoperit.

Fosta membra a trupei "Spice Girls", actualmente designer de moda, se pregateste pentru lansarea unei noi colectii, la inceputul saptamanii viitoare. Pentru a-si promova produsele, sotia lui David Beckham a ales o metoda care i-a atras insa o sumedenie de critici.

Astfel, Victoria a publicat pe contul de Instagram o fotografie in care un fotomodel apare acoperita de la brau in sus de o bluza total transparenta, cu sanii expusi in toata splendoarea lor.

Oarecum curios, poza a reusit sa treaca cenzura cu care reteaua de socializare incearca sa mentina decenta, chiar daca majoritatea comentariilor au fost dezapreciative. "Nu ai voie sa faci asta!", i-au transmis Victoriei mai multi dintre utilizatorii Instagramului. Totusi, in mai putin de 24 de ore, postarea a avut un real succes, cu 1,5 milioane de vizualizari, semn ca Victoria Beckham si-a atins scopul.