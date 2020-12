MISTER elucidat dupa un sfert de secol. Unul dintre SEX-SIMBOLURILE planetei si-a dezvaluit SECRETUL FRUMUSETII

Una dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood a facut o marturisire la care nu s-ar fi asteptat nimeni.

Actorul american George Clooney, considerat un adevarat sex-simbol la Hollywood, e la ora dezvaluirilor spectaculoase. Astfel, dupa ce in urma cu ceva timp a povestit cum le-a dat unor prieteni 14 valize cu bani, fiecare cu cate un milion de dolari, Clooney si-a surprins fanii cu un detaliu din viata sa privata.

"Ma tund singur de 25 de ani. Imi ia doua minute sa ma tund, parul meu e usor de taiat", declarat chipesul George, cel care a frant multe inimi de-a lungul timpului in randul femeilor din intreaga lume.

Mai mult, poate si mai surprinzator, George Clooney a spus ca foloseste un aparat de tuns (Flowbee) cu aspirator incorporat care era la moda in urma cu multe decenii, prin anii 1980. Aceste secrete de frumusete deconspirate de George Clooney au declansat numeroase reactii de uimire in mediul online, fiind greu de imaginat ca una dintre vedetele cu cel mai mare sex-appeal isi lasa ingrijirea parului in propriile maini.