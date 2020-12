George Clooney a dezvaluit ca a fost un mare admirator al lui Maradaona: "L-am adorat pentru tot ce a facut in fotbal si in afara fenomenului fotbalistic"

Actorul George Clooney a dezvaluit ca a fost un mare fan al lui Diego Maradona.

Fostul jucator argentinian a decedat pe 25 noiembrie la varsta de 60 de ani. Actorul care a castigat in 2006 Premiul Oscar pentru cel mai bun actor in rol secundar a vorbit cu publicatia din Argentina, Clarin, despre Maradona.

El si-a exprimat tristea pentru moartea campionului mondial din 1986 si a dezvaluit ca a fost un mare fan al decarului argentinian.

"A fost un luptator si pe terenul de joc, dar si in viata. Desi nu l-am cunoscut vreodata personal, l-am adorat pentru tot ce a facut in fotbal si in afara fenomenului fotbalistic. Am fost un mare fan al lui Maradona si am fost surprins cand am aflat ca a murit. Diego era inca foarte tanar", a declarat actorul, care ar detine conform presei o avere de 500 milioane de dolari.