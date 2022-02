Mike Tyson, declarație șocantă: „Când a murit mama a fost unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat!”

Invitat la podcastul Club Shay Shay, al fostului jucător din NFL, Shannon Sharp, Mike Tyson (55 ani) a vorbit despre cariera sa de boxer, care crede că nu ar fi fost atât de prolifică dacă mama sa nu ar fi încetat din viață când luptătorul avea doar 16 ani.

„Unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat a fost că mama a murit, pentru că mama a avut grijă de mine ca de un copil. Nu aș fi intrat niciodată în lupte de stradă, nu m-aș fi apărat niciodată”, a declarat Mike Tyson.

Rămas fără mamă la doar 16 ani, acesta a intrat în custodia lui Cus D'Amato, omul care îl antrena atunci pe cel supranumit „Iron Mike”.

Tyson: „Totul s-a schimbat când am devenit campion”

„La 14 ani credeam că pot fi campion mondial. Am câștigat campionate naționale, am avut recorduri cu knockout, am pierdut în fața eventualului campion. Odată ce am devenit profesionist, toată viața mea s-a schimbat și am învins pe toată lumea. Totul s-a schimbat când am devenit campion”, a adăugat fostul boxer.

Mike Tyson și-a investit banii câștigați în ring într-o afacere care se ocupă cu producția și vânzarea de marijuana. De altfel, legendarul boxer a recunoscut că este un împătit al fumatului de „iarbă”, în trecut alocând peste 30.000 de euro în fiecare lună pentru propriul consum.

Tyson: „Sunt o altă persoană când nu folosesc marijuana”

„Abia la sfârșitul carierei mele am descoperit marijuana, în ultimii doi ani . Întotdeauna i-am știut beneficiile, dar era ilegal. Când mi se stinge mintea, se stinge. Nu vreau nimic, totul devine dușmanul meu. Am început să fumez din '97 și nu mă mai pot opri. Sunt o alta persoana când nu folosesc marijuana.

Nu aș fi putut să fiu campionul de acum.Puterea mea cea mai mare constă în defectele mele. Fără ele, nu sunt nimic. Nu este nicio problemă să ai defecte. Singura problemă este să nu știi că le ai. Te-ai născut cu ele, nu te poți abține”, a declarat Mike Tyson.