Mayweather socheaza din nou! Ce se afla in cele trei valize pe care le-a adus. Galerie FOTO

Floyd Mayweather le-a aratat fanilor colectia sa impresionanta de ceasuri, in valoare de peste 17 milioane de euro!

Nu i se spune "Money" degeaba. Floyd Mayweather a incasat 77 de milioane de dolari in urma meciului demonstrativ cu japonezul Tenshin Nasukawa, pe care l-a distrus dupa doar cateva zeci de secunde si asta in conditiile in care este retras inca din 2015.

Floyd Mayweather a fost cel mai bine platit sportiv din istorie, iar acum se bucura de averea sa. Mayweather adora sa-si etaleze bunurile pe retelele de socializare, iar acum a venit randul colectiei sale de ceasuri de lux, estimata la aproape 18 milioane de euro!

Mayweather sustine ca poarta cate un ceas diferit pentru fiecare zi in care este in vacanta, iar daca isi extinde vacanta, isi mai cumpara ceasuri. Un singur ceas din colectia lui Floyd Mayweather costa 15 milioane de euro, a mai dezvaluit campionul neinvins din box. Pe unele le-a primit, cum e cazul unui ceas Bugatti construit in doar 7 exemplare.

IMAGINI CU CEASURILE LUI MAYWEATHER IN GALERIA FOTO