EXTRATERESTRU! Mayweather ia 140 000 de euro pe SECUNDA pentru un meci de 9 minute! Cu cine se bate

Floyd Mayweather incehe anul cu o 'joaca' de 77 de milioane de euro!

Marea provocare! Povestea razboiului dintre Morosanu si Ghita e pe 2 ianuarie la PROX, de la 23:00! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Atat va primi pentru un meci demonstrativ contra japonezului Tenshin Nasukawa. Partida se va disputa fara arbitri si va fi una demonstrativa, de 3 reprize a cate 3 minute. Practic, Floyd va incasa nu mai putin de 140 000 de euro pentru fiecare secunda pe care o petrece in ring.



Nasukawa, adversarul sau, are 20 de ani si e campion de kickboxing. Are 29 de meciuri castigate din tot atatea disputate. Meciul dintre Nasukawa si Mayweather se va desfasura pe reguli de box.