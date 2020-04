Masuri de ULTIMA ORA dupa ce 'covidiotii' au iesit cu miile in parcuri in cea mai calda zi a anului! Anuntul autoritatilor

Mii de englezi s-au relaxat ieri in parcuri, profitand de temperaturile de peste 20 de grade.

Autoritatile au revenit azi cu precizari, dupa ce ieri mii de britanici au iesit sa faca o 'baie de soare'. Parcurile au fost inchise, iar ministrul sanatatii a anuntat ca e plimbarile in scop de agrement sunt ILEGALE. Guvernul ar putea anunta in scurt timp si restrictii in privinta persoanelor care pleaca de acasa pentru exercitii fizice.

"Acestea nu sunt recomandari, ci reguli. Nu trebuie sa-ti parasesti casa decat in 4 situatii: daca ai probleme medicale, daca ai nevoie de mancare, daca muncesti sau pentru exercitii fizice. Avem o lege data in sensul asta. Nu e o recomandare, repet. E o regula si oamenii trebuie sa o respecte", a spus Matt Hancock drept reactie la cele intamplate ieri.

Marea Britanie are aproape 50 000 de cazuri confirmate si peste 4900 de decese din cauza COVID-19.

Presa britanica i-a numit 'covidioti' pe cei care au ales sa-si petreaca ieri ziua in aer liber, ignorand avertismentele guvernului.

Tweet coronavirus