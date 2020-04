Premiera istorica pentru Romania! Sezonul de fotbal s-a terminat pentru ei din cauza tragediei provocate de coronavirus! Reactie oficiala: "Mai devreme sau mai tarziu se intampla peste tot!"

Presedintele Asociatiei Judetene de Fotbal din Suceava a vorbit despre decizia de suspendare a ligilor 4 si 5.

Din cauza situatiei alarmante din Suceava, Anton Ciprian, presedintele AJF Suceava a anuntat decizia de suspendare a ligilor 4 si 5, luandu-se in considerare clasamentul actual drept unul final.

Intr-un interviu acordat in exclusivitate la "Ora exacta in sport", presedintele AJF Suceava a motivat decizia luata.

"Cred ca e cea mai buna decizie in momentul de fata pentru tot ce inseamna sport. Ieri, dupa ce am luat decizia, am fost sunat de mai multi colegi, si mai devreme sau mai tarziu asa se va intampla peste tot. Datele de finalitate ale competiilor nu vor putea fi respectate. Am mai avea 11 etape, care intr-o luna jumatate sunt dificil de incheiat.

La nivel de copii, toate echipele vor primi medalii si diplome iar campionatul urmator va incepe cand ne vor da voie autoritatile, exact cu aceleasi echipe.

Eu am analizat de ce nu s-ar putea finaliza, pentru ca foarte multe persoane care activeaza la nivel amator au alte meserii de baza. Sunt jucatori amatori care au job-uri, nu ii pot baga sa joace in timpul saptamanii.

Turul campionatului il terminam la inceputul lui noiembrie, iar returul il reluam in martie, aprilie, din cauza conditiilor meteorologice. Ne e dificil sa comprimam etapele, apoi sa incepem repede un nou campionat si financiar este imposibil, nu sunt sume mari de bani in fotbalul amator, nu putem cere bani in momentul asta, data fiind situatia", a declarat Anton Ciprian la PRO X.

Tweet suceava Citeste si: