Madalina Ghenea, surprinsa pe un yacht alaturi de noul iubit. Cine e milionarul care a cucerit-o pe romanca. FOTO

Madalina Ghenea se iubeste cu Vito Schnabel, un dealer de arta din Elvetia.

Madalina Ghenea a fost surprinsa de aparatele foto in Italia, in celebra statiune Portofino, pe un yacht alaturi de iubitul ei, Vito Schnabel.

E un dealer de arta elvetian, fostul iubit al lui Heidi Klum sau Amber Heard. Vito e fiul unui fost regizor de filme, Julian Schnabel si Jacqueline Beaurang, designer de moda. El are o galerie de arta celebra la New York, dar si afaceri de milioane de euro in Elvetia si SUA. Vito e faimos pentru lucrarile sale de arta, pe care le agata adesea in restaurante faimoase din Elvetia si New York. Pe langa asta, mai este faimos si pentru apetitutul pentru fotomodele faimoase, asa cum este Madalina Ghenea.



