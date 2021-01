Madalina Ghenea a rezolvat misterul SARUTULUI. De ce i-a raspuns la PROVOCARI fotbalistului tinerel

Romanca de 33 de ani a adus noi clarificari privind presupusa idila pe care a avut-o la inceputul anului cu fotbalistul Nicolo Zaniolo.

Diferenta de varsta de 12 ani n-a impiedicat-o pe Madalina Ghenea sa intre intr-o scurta relatie cu jucatorul echipei AS Roma, acesta din urma fiind cel care a confirmat legatura sentimentala dintre cei doi. In cele din urma, vazand impactul mediatic major pe care l-a creat, Madalina a iesit din aceasta poveste printr-un comunicat in care a precizat ca s-a intalnit cu Nicolo o singura data.

Pana sa se ajunga aici, romanca si italianul au flirtat insa pe retelele de socializare, unde Zaniolo a intrebat-o la un moment dat: "Te pot saruta non-stop? 25 de ore din 24?". "Tu ce zici?" a fost raspunsul Madalinei care n-a lasat loc de interpretari.

Acum, Madalina Ghenea a vrut sa elimine si acest aspect, sustinand ca nu ea a fost cea care a trimis respectivul mesaj. "A fost scris de managerul meu. L-am lasat sa se ocupe de contul meu pentru ca eu n-am timp", a afirmat romanca, potrivit presei din Italia.