Laurențiu Reghecampf, hotărât cu privire la custodia copilului comun cu Anamaria Prodan: „Eu așa cred! Mă gândesc la binele copilului!”

Anamaria Prodan (49 ani) și Laurențiu Reghecampf (46 ani) se află în plin proces de divorț. Iar pe 7 aprilie, la Judecătoria Buftea, cei doi au avut prima înfățișare, după ce în urmă cu două luni, unul dintre avocați a motivat că este infectat cu COVID-19.

La proces, Anamaria Prodan și-a făcut apariția alături de Sarah Dumitrescu (22 ani) și Laurențiu Reghecampf Junior (13 ani). Iar cei trei au declarat în curtea Judecătoriei din Buftea că antrenorul Universității Craiova i-a neglijat total de când a început relația cu noua sa iubită, Corina Caciuc (30 ani).

Surprinzător, după prima înfățișare, Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că a cerut ca „Bebeto” să locuiască alături de mama sa, considerând că acest lucru este optim pentru dezvoltarea fiului său.

Laurențiu Reghecampf: „Am cerut să locuiască împreună cu mama lui”

„Nu am cerut custodia lui Bebe, am cerut doar să fie custodie comună. Am cerut să locuiască împreună cu mama lui pentru că așa este normal. Fiind încă minor, cred eu, așa este normal. Bineînțeles, dacă el își dorește să vină la mine poate să o facă când vrea, când dorește.

Nu este vorba că nu vreau eu să îl iau la mine, este vorba că mă gândesc la binele copilului, iar mai apoi la ceea ce simt eu sau ce vreau eu”, a declarat Laurențiu Reghecampf pentru Fanatik.