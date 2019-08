Metallica a cantat aseara pe National Arena in fata a zeci de mii de oameni.

James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich si Robert Trujillo au revenit in Romania dupa 9 ani! Toate hit-urile celebre ale rockerilor americani au rasunat pe National Arena, dar si melodii de pe ultimul album, "Hardwired... to self destruct".

Un moment impresionant a fost cand basistul trupei, Robert Trujillo, a cantat melodia "De vei pleca" a lui Iris alaturi de chitaristul Kirk Hemmet.

Imediat dupa concert, componentii trupei Metallica au parasit Romania. Lars Ulrich, tobosarul trupei, a constatat cu surprindere ca Ion Tiriac are propria companie aeriana si le-a impartasit fanilor sai un amanunt mai putin cunoscut.

Lars Ulrich: Tiriac a jucat tenis cu tata!

"Tiriac era un jucator de tenis care a jucat cu tatal meu. Era antrenorul jucatorului meu favorit din anii '70, Guillermo Vilas. Acum are numele deasupra unui hangar de avioane. AIR Tiriac, cat de misto e asta! Bucuresti, va iubim, o sa ne vedem in curand!", a postat tobosarul trupei americane, Lars Ulrich.

Torben Ulrich, tatal lui Lars, e un fost jucator profesionist de tenis care a ajuns pana pe locul 96 in clasamentul ATP. Si mama lui Lars, Einer Ulrich, a fost o jucatoare daneza de tenis, cu participari in Cupa Davis si la Jocurile Olimpice.

Tot legendarul muzician danez s-a minunat de aspectul National Arena inainte de concert. "Sa speram ca toate locurile astea vor fi pline, mi s-a spus ca vor fi. Avem un acoperis neobisnuit acolo, foarte misto! Acolo e concertul rock, da!", le-a vorbit Ulrich fanilor sai.