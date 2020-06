Isi face de cap in PARADIS! Imagini "hot" cu sotia lui Francesco Totti, SINGURA, la Monte Carlo

Ilary Blasi (39 de ani), frumoasa sotie a legendarului Francesco Totti, se afla in aceste zile la Monte Carlo, insa fara a-l avea alaturi pe fostul mare fotbalist al clubului AS Roma.

In varsta de 43 de ani, Totti e concentrat acum pe cariera de agent de jucatori, astfel ca programul incarcat nu i-a permis s-o insoteasca pe Ilary pe Coasta de Azur. Presa italiana n-a reusit inca sa afle daca vedeta de televiziune e intr-o scurta vacanta de dupa pandemie sau e implicata cu treburi profesionale.

In schimb, pe retelele de socializare, a aparut informatia ca Ilary Blasi ar fi insotita de buna prietena, cu care se bucura de atmosfera relaxanta din Principat, asa cum se poate vedea din fotografiile de pe Instagram. De asemenea, in spatiul online au aparut si cateva imagini picante cu Ilary intr-un club de noapte, in fusta scurta si pe niste tocuri impozante, punandu-si in valoare picioarele de fotomodel.

Ilary Blasi e casatotita cu Francesco Totti din 2005, cei doi avand impreuna trei copii, un baiat de 14 ani si doua fete, de 12, respectiv 4 ani.