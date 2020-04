Francesco Totti, la un pas de DIVORT din cauza unei pisici! :) "Aproape ne-am despartit din cauza ei." Legenda Romei povesteste episodul amuzant

Francesco Totti, jucatorul care a scris istorie in tricoul lui AS Roma, povesteste un episod din viata de familie.

Intr-o discutie pe Instagram Live cu Christian Vieri, Totti a marturusit cu zambetul pe buze ca a fost la un pas sa se desparta de Ilary Blasi, sotia sa, din cauza unei pisici fara par.

"Sotia mea a cumparat o pisica fara par si i-a pus numele Donna Paola. Seara doarme in pat, langa picioare noastre. Este o pisica foarte afectuasa, dar aproape ne-am despartit din cauza ei. Ilary voia o pisica cu orice pret si eu insistam ca nu trebuie sa luam o pisica. Intr-o zi, ea a adus-o acasa, pentru ca pana la urma ea ia toate deciziile in aceasta familie. Nu am vorbit cateva zile, dar pana la urma m-am indragostit si eu de pisica", a spus Francesco Totti.

Totti este casatorit cu Ilary Blasy din 2005 si au impreuna trei copii. Fostul atacant al AS Romei a scris istorie la clubul din capitala Italiei, pentru care a jucat nu mai putin de 24 de ani.

Totti, in diretta IG con Vieri, gli mostra il “gatto senza peli” che gli ha comprato Ilary di nome “Donna Paola” ???? il finale poi ????????????

Raga la tv italiana aspetta la sitcom Casa Totti con queste guest star vi prego pic.twitter.com/dYBtUJbe2E — Caciottaro ???? (@Caustica_mente) April 18, 2020