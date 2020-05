Incredibil | Prima companie care isi lasa angajatii sa lucreze de acasa pentru TOTDEAUNA! Ce a dus la o astfel de decizie: "Am fost foarte atenti la asta!"

Angajatii unei firme vor lucra de acasa pentru totdeauna.

CEO-ul Twiter, Jack Dorsey, le-a trimis ieri un mail angajatilor prin care i-a anuntat ca pot lucra de acasa permanent, chiar si dupa ce pandemia de coronavirus va trece, potrivit buzzfeed.com. Astfel, Twitter devina prima companie care isi lasa angajatii sa lucreze de acasa pe un termen nedefinit.

"Am fost foarte atenti la modul in care am abordat aceasta situatie in contextul in care ne-am numarat printre primele companii care s-au mutat la un model de work-from-home. Vom continua sa fim atenti si sa punem siguranta oamenilor si a comunitatilor noastre pe primul loc", declarat pentru BuzzFeed News un purtator de cuvant al companiei.

Twitter si-a incurajat angajatii sa lucreze de acasa inca din luna martie, pe masura ce virusul a inceput sa se raspundeasca in Statele Unite.

"Managerii care credeau ca nu se pot ocupa de managementul echipelor care lucreaza remote vor avea perspectiva diferita. Nu cred ca ne vom intoarce la ceea ce a fost anterior", a declarat Jennifer Christie, sefa departamentul de resurse umane al Twitter.

Alte companii tech, precum Facebook si Google au decis sa isi lase angajatii sa lucreze de acasa pana la finalul anului.

