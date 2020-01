INCREDIBIL | Se astepta la asta! Moartea lui Kobe Bryant a fost prevestita printr-un mesaj pe Twitter de acum 8 ani! Ce s-a intamplat! FOTO

Fostul baschetbalist Kobe Bryant a murit duminica intr-un tragic accident de elicopter. Kobe era alaturi de alte 8 persoane in elicopterul sau privat! Aparatul de zbor a luat foc, iar autoritatile au fost alertate imediat, anunta TMZ. Niciuna dintre persoanele aflate la bord nu a supravietuit. Vanessa Bryant, sotia zeului de la Lakers nu se afla la bordul elicopterului.

Moartea lui Kobe Bryant a fost prevestita de acum 8 ani de catre un fan al sau, care a postat un mesaj pe Twitter in care a spus ca Kobe Bryant va muri in urma unui accident de elicopter. Imediat dupa moartea lui Kobe, mesajul a devenit viral.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash