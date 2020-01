Laporte a facut o GLUMA PROASTA pe seama unui subiect sensibil si si-a pus internetul in cap! Ce a scris francezul pe Twitter

Francezul a sters imediat postarea.

Aymeric Laporte, fundasul celor de la Man. City, a facut o gluma proasta pe Twiiter in contextul conflictului dintre Statele Unite ale Americii si Iran.

Opinia publica vorbeste despre o posibila izbucnire a unui nou razboi mondial, iar francezul a tinut sa glumeasca pe seama acestui subiect. Fotbalistul a postat o animatie cu el, aratand spre camera "nu", iar descrierea a fost urmatoarea: "atunci cand ma vor chema sa ma alatur trupelor".

Fanii l-au taxat imediat, iar Laporte a sters repede postarea.

In varsta de 25 de ani, fundasul francez este accidentat, insa spera sa revina in tricoul celor de la City in aceasta primavara.