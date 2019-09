Si-a STERS contul de Twitter dupa ce MII de fani l-au injurat! Momente socante pentru una dintre vedetele lui Liverpool

Chiar daca reluarile au aratat ca decizia arbitrilor n-a fost corecta, Robertson a fost atacat de fani pe twitter. Scotianul s-a enervat atat de tare, incat si-a sters contul de pe reteaua de socializare.

Desi arbitrul Brych a avut parte de asistenta VAR, neamtul n-a intors decizia.

Klopp s-a suparat si el. A vazut simulare la Callejon. Degeaba. Campioana Europei a pierdut cu 2-0 pe San Paolo, iar Robertson a ramas cel putin temporar fara pagina de Twitter.



Genuinely, what is the point of VAR if it cant overturn that decision. pic.twitter.com/KmMxPSR4xF