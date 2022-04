I s-a schimbat viața total! Superba brunetă surprinsă de camerele de luat vedere la Cupa Mondială din 2014 a ajuns vedetă! Faca ravagii pe Instagram

În 2014, la Campionatul Mondial din Brazilia, Natalia Betancourt (41 ani) a fost surprinsă de camerele de luat vederi în tribunele stadionului. Atunci, columbianca îi susținea pe James Rodriguez&co. în partidele lor de la turneul final. Doar că de la un simplu cadru, viața Nataliei s-a schimbat total.

Cu frumusețea ei, tânăra a început să atrăgă tot mai multe priviri, iar acum a ajuns la 1,1 milioane de urmăritori pe contul de Instagram. De asemena, a ajuns modelul mai multor produse de înfrumusețare în Columbia, devenind o celebritate în țara natală.

Iar Natalia a povestit pentru BBC cum a întâmpinat acestă schimbare în viața sa și impactul pe care l-a produs un singur cadru la TV din timpul unui meci de fotbal.

Natalia Betancourt: „S-au deschis mai multe uși pentru mine”

„Nu am avut nicio idee că am fost surprinsă de camerele de luat vederi. Nu aveam nicio idee că de acolo se va ajunge aici. A fost un moment drăguț, dar am crezut că asta a fost tot.

Câteva secunde de faimă și o interacționare pe Twitter cu un star pop pe care îl admir (n.r. - Rihanna), iar apoi s-au deschis mai multe uși pentru mine. Acum dețin o firmă de materiale de construcții împreună cu iubitul meu”, a declarat Natalia Betancourt pentru BBC, în 2018.

Pe lângă afacerea pe care o deține cu iubitul său, bruneta a ajuns un sex symbol în Columbia. Deține regulat prima pagină a revistelor de modă și divertisment, iar în 2016 a participat la show-ul internațional „Dancing with the Stars”.