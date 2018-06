Brazilienii vor sa stearga din memorie DEZASTRUL cu Germania! Suma incredibila cu care se vinde plasa portii de la acel meci

Unul dintre cele mai reprezentative meciuri din istoria Mondialului ramane un subiect de discutie si la 4 ani de la disputare.

Intr-o tentativa de a sterge din memorie cea mai dureroasa infrangere din istoria nationalei Braziliei, infrangerea cu 7-1 in fata Germaniei la Mondial, directorul stadionului din Belo Horizonte acolo unde a avut loc meciul a anuntat ca plasa portii va fi scoasa la vanzare!

A fost aleasa plasa de la poarta unde Germania a inscris de 5 ori in prima repriza a meciului iar aceasta a fost taiata in 8.150 de bucati - fiecare bucata va fi vanduta cu minim 71 de euro! Se spera obtinerea unei sume de minim 500.000 de euro, bani care sa fie donati in scopuri caritabile.

"Ideea a fost de a transforma incidentul traumatizant pe care toata lumea ar prefera sa-l uite in ceva pozitiv" a declarat Samuel Lloyd, directorul stadionului.