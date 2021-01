GRESEALA asta nu trebuia s-o faca! E uluitor ce-a aflat un TATA care a vrut sa-si surprinda FIICA de Craciun

O poveste ciudata a fost relatata in spatiul online de o tanara care a descoperit pe neasteptate un secret de familie.

Peste 4 milioane de oameni au aflat despre istoria tinerei Cat McDonald, careia Mos Craciun i-a adus un cadou care avea sa-i schimbe viata. Astfel, tatal ei a venit cu ideea "stralucita" de a le darui membrilor familiei teste ADN, fara sa-si imagineze ce furtuna avea sa urmeze.

In cazul lui Cat, care se stia drept o irlandeza cu parul roscat, rezultatul testului a fost socant, ea afland ca are origini norvegiene si germanice. Evident, si-a anuntat atat tatal, cat si mama, dupa care a pornit sa investigheze cine era adevaratul sau tata.

Surpriza tinerei irlandeze a fost si mai mare atunci cand a aflat ca parintele sau ar fi de fapt un potent om de afaceri si milionar in euro, care n-a vrut insa sa intre in legatura cu Cat, in ciuda insistentelor acesteia. "I-am trimis un mesaj, dar cand a auzit de numele meu, nu mi-a mai raspuns", a povestit ea.

Tweet surpriza greseala Citeste si: