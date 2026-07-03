Demisia lui Nagelsmann a venit la scurt timp după ce Germania a părăsit Cupa Mondială în 16-imile competiției, după ce a pierdut în fața lui Paraguay, scor 1-1 (3-4 d.l.d.).

Mesajul lui Julian Nagelsmann după ce și-a dat demisia din funcția de selecționer al Germaniei

Atât DFB, cât și Julian Nagelsmann au confirmat despărțirea prin intermediul unui comunicat oficial emis pe site-ul Federației.

”În ultimele zile, după eliminarea noastră, am reflectat foarte mult și am purtat numeroase discuții cu persoane de încredere din cercul meu apropiat și din cadrul federației. Această decizie nu a fost deloc una ușoară pentru mine.

Principalul meu obiectiv a fost întotdeauna succesul echipei. După o dezamăgire atât de dureroasă, echipa merită șansa unui nou început.

Aș dori să le mulțumesc membrilor staffului meu tehnic, întregului personal și tuturor celor din cadrul federației care ne-au susținut, iar în mod special jucătorilor, alături de care am avut privilegiul să lucrez într-un climat de încredere deplină.

Un mulțumesc aparte se îndreaptă și către suporteri. Ne-ați purtat înainte, ați crezut în noi și ne-ați oferit energie, chiar și în cele mai dificile momente”, a spus Julian Nagelsmann.

În același comunicat, au apărut și declarațiile președintelui DFB, Bernd Neuendorf, dar și cele ale directorul tehnic, Rudi Voller.

”Federația Germană de Fotbal dorește să îi mulțumească lui Julian Nagelsmann pentru munca depusă începând din septembrie 2023. El a demonstrat un nivel remarcabil de implicare și o ambiție ieșită din comun. Julian Nagelsmann este, de asemenea, un om extrem de conștiincios și sincer, o persoană pe care cu toții o apreciem și o respectăm foarte mult”, a spus Neuendorf, în timp ce Voller a explicat de ce s-a ajuns la această decizie.

”După o eliminare dezamăgitoare de la Cupa Mondială pentru absolut toată lumea, decizia lui Julian merită respectul nostru. El își asumă responsabilitatea, chiar dacă și-ar fi dorit să continue să construiască această echipă, și pune interesul echipei naționale mai presus de propriile interese.

Desigur, cu toții ne-am fi dorit un alt deznodământ al turneului și o prestație mai bună din partea echipei noastre. Însă Julian este și rămâne un antrenor excelent și sunt convins că va continua să aibă succes în cariera sa.

Îi sunt sincer recunoscător pentru colaborarea bazată pe încredere și desfășurată într-o atmosferă plăcută și plină de bună dispoziție, de care ne-am bucurat împreună”, a completat Rudi Voller.

DFB negociază cu Jurgen Klopp

În același comunicat, DFB a anunțat că a început negocierile cu Jurgen Klopp, pentru a-i urma lui Nagelsmann pe banca naționalei Germaniei.

Federalii nemți susțin că fostul antrenor al lui Liverpool ar fi încântat să devină selecționerul Germaniei.

”În ceea ce privește numirea unui succesor, conducerea Federației Germane de Fotbal va începe acum discuții cu Jürgen Klopp, care și-a exprimat deja disponibilitatea, în principiu, de a prelua funcția de selecționer.

De asemenea, în cadrul ședinței de astăzi a reprezentanților corporativi și a Consiliului de Supraveghere, directorul general responsabil de departamentul sportiv, Andreas Rettig, a anunțat că, din motive personale, nu își va prelungi contractul, care expiră la sfârșitul acestui an”, se arată în comunicatul oficial.