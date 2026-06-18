Surpriză notabilă în turneul WTA 500 de la Berlin, cu mai puțin de două săptămâni înaintea competiției de mare șlem de la Wimbledon.

Paula Badosa - clasată pe locul 142 în ierarhia lumii - a depășit-o pe a șaptea jucătoare a lumii, Cori Gauff (7 WTA).

Paula Badosa a învins-o pe Cori Gauff de la 0-1 la seturi

Sportiva din Spania a revenit de la 0-1 la seturi împotriva americancei, impunându-se 1-6, 6-3, 6-2, după 98 de minute, în optimile de finală ale competiției.

Victoria îi oprește ibericei, cel puțin pentru moment, căderea în ierarhia WTA. În clasamentul actualizat, Badosa a urcat două poziții în urma celor două victorii legate pe iarba din capitala Germaniei, împotriva lui Suzan Lamens și a lui Cori Gauff.

În 2026, Paula Badosa a câștigat 11 din cele 24 de meciuri oficiale disputate în primele șase luni ale anului.