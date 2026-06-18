Surpriză notabilă în turneul WTA 500 de la Berlin, cu mai puțin de două săptămâni înaintea competiției de mare șlem de la Wimbledon.
Paula Badosa - clasată pe locul 142 în ierarhia lumii - a depășit-o pe a șaptea jucătoare a lumii, Cori Gauff (7 WTA).
Paula Badosa a învins-o pe Cori Gauff de la 0-1 la seturi
Sportiva din Spania a revenit de la 0-1 la seturi împotriva americancei, impunându-se 1-6, 6-3, 6-2, după 98 de minute, în optimile de finală ale competiției.
Victoria îi oprește ibericei, cel puțin pentru moment, căderea în ierarhia WTA. În clasamentul actualizat, Badosa a urcat două poziții în urma celor două victorii legate pe iarba din capitala Germaniei, împotriva lui Suzan Lamens și a lui Cori Gauff.
În 2026, Paula Badosa a câștigat 11 din cele 24 de meciuri oficiale disputate în primele șase luni ale anului.
Emoționată, Badosa a plâns pe teren: „M-am regăsit pe mine însămi.”
„Puteți vedea că sunt foarte emoționată. A fost o perioadă dură pentru mine. Cu un an în urmă, m-am accidentat. De atunci, nu am mai putut juca constant.
Am trecut prin multe, atât profesional, cât și personal. Să pot juca la acest nivel înseamnă mult pentru mine. Știu că au fost doar câteva meciuri, dar pentru mine contează mai mult nivelul atins în acest meci, cu Coco. A început incredibil, dar am continuat să cred în victorie. În sfârșit, cred că m-am văzut pe mine însămi, pe teren,” a fost declarația oferită pe teren de Paula Badosa, după cea mai mare victorie a anului pentru iberică.
Paula Badosa, înscrisă în turneul WTA 250 de la Iași (13-19 iulie)
După turneul de la Wimbledon, Paula Badosa va sosi în România pentru un turneu WTA.
Fostul număr doi mondial și-a anunțat participarea în întrecerea de zgură de la Iași, alături de nume ca Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse și Maja Chwalinska, finalista turneului de la Roland Garros.