FOTO Cea mai SEXY iubita de tenismen a facut senzatie la Wimbledon! Cum arata femeia care a eclipsat-o pe ducesa Meghan

Guido Pella e jucatorul surpriza din sferturile Wimbledon 2019!

Argentinianul Guido Pella l-a invins luni pe Milos Raonic si s-a calificat in sferturile de finala de la Wimbledon. Azi, jucatorul in varsta de 29 de ani se va duela cu spaniolul Bautista pentru un loc in semifinale la Grand Slam-ul londonez.

Si iubita lui Pella s-a remarcat in tribunele de la Wimbledon. Stephanie Demner, model, actrita si influencer, a atras toate privirile si e considerata cea mai frumoasa iubita de jucator de tenis. Asta in conditiile in care la Wimbledon apar in fiecare an zeci de celebritati. Anul acesta, ducesa Meghan Markle a fost prezenta la partidele disputate de prietena ei, Serena Williams, insa a cerut sa nu fie fotografiata. Aparatele s-au indreptat catre Stephanie Demner, iubita lui Pella.



VEZI IMAGINI IN GALERIA FOTO