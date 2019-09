"Sa joci cu Federer este mai usor decat sa iti ceri iubita in casatorie"! Cine a facut aceasta declaratie amuzanta :) 

Numarul 22 ATP, argentinianul Guido Pella a fost autorul uneia dintre cele mai savuroase declaratii recente din tenis.

Intrebat ce a fost mai dificil, sa joace impotriva lui Federer sau sa o ceara in casatorie pe iubita sa, Guido Pella a raspuns: "Sa o cer, cu siguranta. Cu Federer, stii ca esti gata sa joci cu 10 minute inainte de startul meciului, dar pentru nunta, pana nu am cerut-o, nu am avut nicio certitudine ca se va intampla. Deci mai degraba as juca impotriva lui Federer tot restul vietii mele".

Obiectivul lui Guido Pella in 2020: "Vreau sa intru in top 20, sau cel putin sa raman in top 32 ATP, lucru care inseamna ca voi fi cap de serie la turneele de mare slem, care sunt cele mai importante datorita banilor si punctelor puse in joc", a declarat Guido Pella.

Despre Cupa Davis castigata alaturi de Argentina: "Nu a fost niciodata un vis, pentru ca pentru mine sa joc in Cupa Davis a fost foarte greu. Sa castig meciuri in Cupa Davis imi era imposibil. Cred ca totul s-a intamplat foarte repede si ma bucur ca am castigat Cupa in anul meu de debut".