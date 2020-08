Drama fara margini a tinerei inotatoare care a fost data AFARA DIN CASA la 16 ani. S-a mutat cu antrenorul de 30 de ani si a urmat COSMARUL!

Sarah Ehekircher, o fosta sportiva de performanta, a scos iveala abuzurile la care a fost supusa in adolescenta.

Marturisirile americancei in varsta de 51 de ani au fost facute in paginile ziarului "The Guardian", femeia hotarand sa-si faca publica durerea dupa o perioada extrem de lunga de la cele intamplate. Povestea trista a inceput cand Sarah era doar o copila de 12 ani si si-a pierdut mama, ramanand in grija tatalui alcoolic care s-a cuplat cu o alta partenera.

Pentru ca ea a insistat sa merga la bazinul de inot si sa persevereze in aceasta disciplina, tatal a amenintat-o ca o da afara din casa si s-a tinut de cuvant. Ramasa fara adapost, Sarah a fost salvata de antrenorul ei de-atunci, Scott MacFarland, care i-a propus fetei minore sa se mute la locuinta sa. "Toata lumea stia ca stau cu un barbat de 30 de ani, dar nimeni nu m-a intrebat daca sunt bine", spune acum fosta inotatoare.

A urmat partea cea mai traumatica a vietii sale, in care Sarah Ehekircher a fost abuzata sexual in mod repetat de acest Scott MacFarland, totul sub mirajul unei calificari la Olimpiada, promisiunea cu care antrenorul si-a tinut eleva langa el. "Ideea era sa rupa increderea pe care o aveam in mine pentru a ma putea viola. A facut-o de multe ori, prima data la o competitie in California. Am ramas de 2 ori insarcinata, iar el m-a fortat sa fac avort, niste experiente traumatizante. Ca urmare, in 1999, am fost spitalizata dupa o tentativa de sinucidere", a declarat Sarah, tragand astfel un semnal de alarma in ceea ce priveste relatiile dintre tinerele sportive si antrenorii lor.