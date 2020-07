A fost REGINA in ring, dar a trait o DRAMA: "Mi-au spus ca nimeni nu vrea sa faca sex cu mine!" Dezvaluiri TULBURATOARE

Fosta luptatoare americana AJ Lee (33 de ani) a facut marturisiri dureroase despre neplacerile cu care s-a confruntat in cariera de sportiva.

Dupa ce a renuntat la wrestling, in 2015, April Jeanette Mendez (AJ Lee a fost numele de scena) s-a concentrat pe a doua sa mare pasiune, scrisul. Autoare a unor carti, americanca a decis sa scoata pe piata si o autobiografie, in care si-a relatat cele mai frumoase, dar si cele mai grele momente din viata.

Astfel, lipsita de inhibitii, April a dezvaluit felul in care era vazuta in afara ringului, in conditiile in care nu-i placea deloc sa se machieze, avand un comportament mai baietos si mai neglijent din punct de vedere al aspectului fizic. "Asta nu le-a placut celor care producea show-urile televizate de wrestling. Mi-au spus ca nimeni nu vrea sa faca sex cu mine. Am plans si eram disperata. Oamenii voiau sa vada doar femei frumoase si machiate", s-a confesat multipla campioana din circuitul WWE.

Desi in trecut s-a confruntat cu probleme medicale serioase, inclusiv cu depresia, April Mendez este in prezent o femeie fericita, casatorita din 2014 cu CM Punk, la randul sau un cunoscut practicant de arte martiale.