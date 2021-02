De necrezut! Diego Maradona statea pe un munte de bani, dar nimeni nu stie unde sunt. Cine a dezvaluit secretul

Continua sa apara informatii controversate despre averea lasata in urma de Diego Maradona, decedat anul trecut la varsta de 60 de ani.

Bani, masini, bijuterii si o sumedenie de alte amintiri de nepretuit. Aceasta e miza cu privire la succesiunea fostului mare fotbalist, disparut prematur in urma unui infarct. Nimeni nu stie insa cu exactitate totalul lucrurilor care i-au apartinut de-a lungul timpului lui Diego Maradona, discutiile in jurul acestui subiect transformandu-se intr-o adevarata telenovela.

Ultima dovada in acest sens a fost oferita de un bun prieten al lui Maradona, Mariano Israelit, care a oferit intr-un show de televiziune o declaratie impresionanta: "Diego mi-a spus ca are 100 de milioane de dolari, dar nimeni nu stie unde sunt", a spus acesta. Conform presei argentiniene, banii ar putea fi intr-o banca, intr-un seif sau chiar in locuintele detinute de Maradona.

"L-am vazut ultima data in septembrie. A murit in noiembrie, iar atunci cand ne-am intalnit era foarte trist. Se simtea rau in special din cauza operatiilor la genunchi. Ii era greu sa mearga si avea dureri mari", a mai afirmat Mariano Israelit.