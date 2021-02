Barcelona, aproape de ratarea unui obiectiv important! Catalanii, invinsi de Sevilla in Cupa Spaniei! Gol a la Maradona reusit de Kounde

Barcelona a pierdut meciul cu Sevilla din mansa tur a semifinalelor Cupei Regelui.

Echipa condusa de Ronald Koeman a fost invinsa cu 2-0 la Sevilla, miercuri seara, in turul semifinalelor Cupei Spaniei.

Golurile echipei lui Julen Lopetegui au fost inscrise de Jules Kounde, care a driblat prin apararea Barcelonei precum Diego Maradona, si Ivan Rakitic, dupa o pasa in spatele apararii care l-a lasat pe croat in pozitie de unu la unu cu Ter Stegan.



Rakitic s-a razbunat pe catalani, care l-au lasat sa plece in vara, cand s-a intors la Sevilla.

Din pacate pentru Barcelona, compartimentul defensiv a fost la un nivel mediocru, gafand la ambele goluri in mod inexplicabil.

Sevilla este singura echipa care nu a primit gol pana acum in actuala editie a Cupei Spaniei, eliminandu-le pe Linaes, Leganes, Valencia si Almeria pana acum. Ultima cupa castigata de Sevilla a fost in sezonul 2009-2010, cand a invins-o in finala pe Atletico Madrid, cu 2-0.

In cealalta semifinala, joi seara, de la ora 22:00, se vor intalni Levante si Athletic Bilbao. Returul dintre Barcelona si Sevilla va avea loc pe 3 martie, pe Camp Nou.