Ce masini a condus Maradona. S-a plimbat cu Ferrari, dar e incredibil cum arata prima

Diego Maradona a condus de-a lungul vietii nenumarate mesini, insa doar cateva dintre acestea sunt impresionante.

Pentru ca banii n-au reprezentat niciodata o problema pentru el, Maradona si-a permis tot ce-a vrut in materie de masini. Astfel, ultimele doua exemplare cu care s-a afisat inainte de a muri sunt un BMW i8, dar si un Rolls Royce pentru care platit peste 100.000 de euro.

Recordul in materie de bani il constituie insa celebrul Ferrari F335 Spider, cumparat de Diego in 1995, cand se afla pe finalul carierei de fotbalist, la Boca Juniors. In spatele acestui Ferrari e o poveste interesanta, Maradona primind un model negru, desi rosul e culoarea traditionala a cunoscutului brand italian.

Fascinant e si faptul ca Maradona si-a socat la un moment dat apropiatii cumparandu-si un camion Scania 360. De asemenea, in perioada in care a fost cooptat in staff-ul de conducere al echipei Dynamo Brest din Belarus, argentinianul a primit cadou un Overcamer Hunta, o camioneta militara anfibie.

Dar poate cea mai interesanta imagine e cea cu prima masina pe care Maradona a avut-o in proprietate. E vorba de un Fiat Europa 128 CLS, cumparat in 1982 si vândut în 1984. Automobilul de epoca a disparut intre timp de pe piata, ultimele sale urme datand din anul 2009.