Ajuns la 37 de ani, Valentin Crețu a semnat un nou contract cu gruparea patronată de Gigi Becali și va evolua în tricoul lui FCSB și în noul sezon.

Valentin Crețu și-a prelungit contractul cu FCSB

Crețu a semnat prelungirea contractului cu un an, dar Gigi Becali a inclus o opțiune de reziliere după șase luni, astfel încât, în cazul în care patronul roș-albaștrilor va decide să rupă contractul, să o poată face fără despăgubiri.

”Ieri am semnat, am prelungit, am acceptat toate condițiile lor. Am avut şi eu ceva mai bun, dar am acceptat condițiile lor, am acceptat un salariu mai mic. Am semnat contractul în același timp cu rezilierea. Am semnat pe un an cu rezilierea pe 6 luni, sunt aici până în decembrie.

De ce am acceptat toate astea? Pentru că vreau să joc la cel mai înalt nivel. Iubesc acest club şi în special pentru suporteri, ei sunt cei mai importanți la un club. Mă iubesc și sunt apreciat, pentru asta am acceptat toate lucrurile.

Mereu am dat dovadă de caracter, am o vârstă, am doi copii acasă, contează și partea financiară, dar de data asta nu a contat și de mai multe ori n-a contat. Iubești un club și vrei să joci la el, renunți la foarte multe chestii”, a spus Valentin Crețu la Prima Sport.

Vali Crețu este jucătorul lui FCSB din 2019, atunci când roș-albaștrii l-au transferat de la Gaz Metan Mediaș.