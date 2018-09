Brigitte Sfat si Ilie Nastase au DIVORTAT oficial: "O sa-i redau libertatea" Cum si-au impartit bunurile

Ilie Nastase a divortat oficial de Brigitte Sfat.

Fostul lider mondial din tenis a divortat din nou, de aceasta data de Brigitte Sfat, femeia care i-a fost alaturi in ultimii 8 ani.



In urma discutiilor din fata judecatorilor, Brigitte si Nastase au semnat o conventie prin care bruneta va ramane cu numele si doar cu lucrurile cumparate in casnicie. Este vorba despre cateva imobile, genti si pantofi de lux, potrivit Click.



"O sa-i redeau libertatea. Nu voi face ce a facut el anul trecut cu mine", a spus Brigitte la iesirea de la tribunal.