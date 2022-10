Gianluca Scamacca (23 ani) a fost transferat de West Ham în această vară de la Sassuolo, în schimbul a 36 de milioane de euro. Iar, până acum, italian a confirmat așteptările „ciocănarilor”. A marcat 6 goluri în 12 meciuri în toate competițiile.

Pe plan personal, situația lui Gianluca Scamacca nu a fost atât de roz. Fotbalistul a fost crescut de mama și sora sa, Giuly Scamacca, tatăl atacantului fiind absent din viața acestuia. De altfel, sora acestuia se bucură de un succes formidabil în mediul online. Pe Instagram a adunat 441.000 de urmăritori, cu 160.000 de urmăritori mai mult decât fotbalistul lui West Ham, iar fanii îi apreciază la fiecare postare corpul extrem de lucrat.

Tatăl lui Scamacca, a vandalizat 5 mașini din baza de antrenament a Romei

Un lucru fără precedent s-a intamplat în luna mai a anului trecut, în complexul sportiv al Romei. Potrivit Corriere dello Sport, un bărbat înarmat cu o bâtă de fier s-a infiltrat în baza de antrenament. După ce a amenințat niște juniori ai clubului, intrusul s-a dus direct în zona unde erau parcate mașinile și a vandalizat 5 autoturisme, printre care si cea a directorului sportiv, Tiago Pinto, potrivit aceleiași surse.

Înainte de a chema autoritățile, cei care se ocupă de securitatea complexului sportiv au încercat să îl calmeze pe agresor, dar efortul lor a fost în zadar. În cele din urma, bărbatul a fost identificat și reținut de agenții de poliție. Era tatăl jucătorului Gianluca Scamacca, care în prezent evolueaza pentru Genoa.

Trecutul tânărului fotbalist are legătură cu AS Roma. A jucat pentru juniorii gruparii de pe Olimpico între 2012 și 2015, ca apoi să fie cumpărat de echipa de tineret a celor de la PSV. In 2017 s-a întors în Italia, la Sassuolo, iar în acest sezon, când a fost împrumutat la Genoa, a reușit să marcheze 12 goluri în 29 de meciuri în toate competițiile.