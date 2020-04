Anunt URIAS! Israelienii au un vaccin impotriva coronavirusului si l-au bagat deja in teste! Planul secret a fost aflat

Israelul a inceput testele pentru un vaccin impotriva Covid-19.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a dispus ca Institutul Israelian pentru Cercetare Biologica (IIBR), situat in zona Ness Ziona, sa fie folosit in lupta contra coronavirusului. Detalii despre laboratorul secret au fost dezvaluite, iar mai multi oameni de stiinta sau reprezentanti ai unor firme private au avut acces la informatii care in mod normal erau clasificate.

Intr-un comunicat al biroului primului ministru au fost publicate, de asemenea, informatii in legatura cu progresul facut de cercetatori. Directorul IIBR, Shmuel Shapira, l-a informat pe Netanyahy ca grupul a facut 'progrese seminficative' in privinta vaccinului si ca institutul pregateste acum o varianta care sa intre in testele pe animale.

O sursa apropiata IIBR a dezvaluit insa pentru Reuters ca testele au inceput deja pe rozatoare, fara a oferi insa alte detalii.

Informatiile venite de la Ierusalim sunt o gura mare de oxigen in lupta contra coronavirusului si lasa de inteles ca omenirea e tot mai aproape de gasirea unei modalitati de a invinge Covid-19.

IIBR, institutul ales de Netanyahu pentru dezvoltarea vaccinului, lucreaza, de regula, in domeniul armelor biologice si chimice.

