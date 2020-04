BREAKING NEWS: Barajul Romaniei pentru Euro se amana din nou! UEFA va anunta azi decizia oficiala: meciul se muta in toamna

Programat initial pe 26 martie, Islanda - Romania a fost mutat pe 4 iunie din cauza pandemiei de coronavirus.

Nici aceasta data nu va putea fi respectata. Astfel, semifinala de play-off se va juca in perioada 3-8 septembrie, confom surselor www.sport.ro.

UEFA tine acum o videoconferinta cu presedintii de federatii din toata Europa. Scopul intalnirii virtuale este de a gasi o solutie pentru incheierea sezonului in fiecare tara, fara ca ligile interne sau competitiile europene sa aiba de suferit. Propunerea momentului este amanarea partidelor internationale pentru luna septembrie, astfel incat campionatele si fazele finale din Champions League si Europa League sa se poata juca pe timpul verii. UEFA se asteapta ca scaderea in intesitate a ritmului de imbolnaviri cu coronavirus sa permita desfasurarea partidelor cu portile inchise, astfel ca jocurile vor putea avea loc in conditii de securitate pentru cei implicati.

Anuntul oficial in privinta amanarii meciurilor de baraj pentru Euro 2020 (mutat in vara lui 2021) va fi facut in aceasta dupa-amiaza.