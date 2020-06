A aparut intr-o lenjerie care lasa sa se vada aproape TOT! Faimoasa diva din wrestling surpirnde cu aparitia sa

Lana a postat un video incediar pe Instagram.

Lana, pe numele ei real Catherine Perry, are 35 de ani, insa are un corp de invidiat. Este luptatoare profesionista de wrestling din 2013 si are o pagina de Instagram cu peste 3 milioane de urmaritori.

Ultimul video aparut pe o pagina a fanilor este incredibil. Diva isi arata formele superbe intr-o lenjerie neagra, iar barbatii sunt incantati cu siguranta.

Nici aparitiile pe contul privat de Instagram nu sunt mai prejos, iar Lana se pozeaza in pozitii care de care mai hot.

