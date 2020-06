HAOS! 400 de oameni pe zoom, nicio decizie: de ce e plauzibil ca US Open sa fie anulat si cand se va afla hotararea finala

Programat pentru 31 august - 13 septembrie, US Open ar putea fi al doilea din cele trei turnee de Grand Slam oferite de 2020, an in care sezonul de tenis a fost afectat puternic de pandemie.

Cu Wimbledonul anulat pentru prima data din 1945 incoace, oficialii newyorkezi fac tot ce le sta in putinta pentru a tine Slam-ul american pe harta tenisului mondial la sfarsitul acestei veri.

In acest sens, peste 400 de jucatori ATP au fost convocati la o sedinta Zoom in aceasta saptamana, iar decizia finala a fost amanarea hotararii ultime pentru data de 15 iunie.

Intre timp, americanii s-au gandit la finantele Federatiei Americane de Tenis si au concediat 130 de angajati, aproximativ o cincime din numarul total al lucratorilor USTA.

Cu aceasta disponibilizare, US Open propune un turneu cu premii totale in valoare de $30 de milioane, dintre care 2 milioane for fi alocate jucatorilor cu clasament mai slab, in conditiile in care US Open 2020 ar avea loc fara sa fie precedat de saptamana de calificari, in care jucatorii din afara top 100 isi disputau in anii precedenti locurile ramase pe tabloul principal; mai mult, turneele de dublu ar incepe cu 24 de echipe, si nu 64, numarul obisnuit.

Problema tenisului mondial, dar mai ales a americanilor este nesiguranta care prevaleaza in configuratia actuala a lumii. Roger Federer nu va fi la New York, iar Simona Halep, Rafael Nadal si liderii circuitelor ATP, respectiv WTA, Novak Djokovic si Ashleigh Barty si-au exprimat motivele pentru care nu si-ar dori sa faca deplasarea in zona metropolitana New York, unul dintre cele mai mari focare de raspandire a noului coronavirus chiar si la ora actuala.

Printre masurile de preventie si control adoptate de americani se regasesc carantinarea de patru saptamani inaintea turneului, obligativitatea jucatorilor de a sta in acelasi hotel, interdictia de a fi insotiti de mai mult de un membru al staff-ului si caracterul necesar al testelor repetate de depistare a virusului.

Iar Darren Cahill se arata impotriva, cel putin din perspectiva Simonei Halep.

"Restrictiile sunt dure. Sunt incredibil de dificile si fiecare jucator are opinia lui in legatura cu ele, daca i se potrivesc sau nu. Eu sunt aproape convins ca Simonei nu i s-ar potrivi. Daca esti intr-o echipa de baseball sau de fotbal, macar ii ai pe coechipieri, cu care poti socializa, manca impreuna, antrena. Dar la tenis, care este un sport individual, lucrurile stau altfel.

Din punctul de vedere al Simonei – cu tot cu drumul din Romania – iti trebuie patru saptamani, pe care le petreci in majoritatea lor intr-un hotel din New York si n-ai voie sa aduci cu tine decat o persoana. In mod normal ai cu tine un fizioterapeut, un preparator fizic, unul sau doi antrenori. Asa, ar trebui sa petreci patru saptamani intr-o bula, alaturi de o singura persoana si in plus sa te comporti profesionist, astfel incat sa concurezi la cel mai inalt nivel," a declarat Darren Cahill pentru Reuters, conform tenisite.info.

Simona Halep nu a ezitat sa confirme ca participarea la US Open 2020 nu este tocmai in capul listei de lucruri pe care le are de facut in acest an.

”E clar ca am motive mari de ingrijorare sa particip in astfel de conditii; nu doar pentru ca ne aflam intr-o pandemie, ci si din cauza riscurilor pe care le-ar presupune calatoria, carantina si schimbarile care pot aparea in timpul unui turneu.

Suntem obisnuiti sa functionam foarte diferit, si nu ar fi deloc o tranzitie deloc usoara pentru corpul nostru. Stiu ca, din punct de vedere financiar, organizatorii si sponsorii vor ca turneele sa se joace si ca multi jucatori sunt practic someri acum, dar decizia pe care trebuie sa o luam este personala.

Este important sa intelegem ca fiecare are nevoi diferite si ca ar trebui sa luam decizia optima pentru sanatatea noastra, gandindu-ne la cariera pe termen lung”, a declarat Simona Halep, conform Christopher Clarey, The New York Times.

Cat despre Ashleigh Barty, jucatoarea pe care Simona Halep viseaza sa o depaseasca in clasamentul WTA, situatia australiencei e similara cu cea a campioanei de la Wimbledon.

”Se vorbeste acum despre reluarea turneelor, ceea ce este extraordinar, un semn incurajator. Insa, inainte de a decide daca voi juca in Statele Unite ale Americii, trebuie sa cunosc toate informatiile.

Voi lua in considerare nu doar siguranta mea, ci si a echipei mele. Trebuie sa fiu convinsa ca vom fi in siguranta si sa cunosc toate reglementarile care vor fi aplicate staff-ului”, a punctat numarul 1 WTA, Ashleigh Barty, conform Tenniscircus.

Novak Djokovic a fost mai vehement, tinand sa isi manifeste vadit pozitia contra organizarii US Open 2020. "Majoritatea jucatorilor cu care am vorbit au avut reactii negative cand i-am intrebat daca se vor duce la New York. Asa cum stau lucrurile acum, eu cred ca sezonul se va relua in septembrie, dar pe zgura. Conditiile de joc de la New York ar fi extreme si nu cred ca sunt sustenabile," a mentionat Djokovic.

Reticenta a fost cuvantul-reper pentru perspectiva impartasita de Rafael Nadal asupra evenimentelor actuale: "Ei bine, nu e o situatie ideala. Daca ma intrebi azi, ti-as raspunde ca nu vreau sa calatoresc inspre New York ca sa joc un turneu. In cateva luni, nu stiu cum vor sta lucrurile. Sunt sigur ca organizatorii isi doresc un eveniment sigur, la fel ca Federatia Franceza la Roland Garros. Sunt increzator ca vor lua decizia corecta la timpul potrivit pentru a se asigura ca turneul se va juca in circumstante sigure. In caz contrar, desfasurarea turneului nu are sens, in opinia mea," a fost reactia lui Rafael Nadal intr-o conferinta de presa sustinuta pe Zoom, noteaza Essentially Sports.

Jucatorii mai prost platiti n-au fost insa de acord cu precautia tenismenilor de top. Danielle Collins, 26 de ani, numar 51 WTA l-a luat public la rost pe Djokovic, spunand: "Nimeni nu a mai putut sa joace sau sa faca bani din luna februarie. Aceasta este o oportunitate uriasa pentru jucatori de a incepe sa produca bani din nou si iata ca avem un jucator de top mondial care spune ca ar fi prea dificil sa fie neinsotit la turneu", a declarat Collins, semifinalista la Australian Open 2019.

Collins l-a indemnat pe Djokovic, seful Consiliului Jucatorilor in circuitul ATP, sa-i sustina pe organizatorii US Open: "Este usor, cand cineva care a castigat 150 milioane dolari in cariera lui sa spuna lumii ce sa faca cu banii lor si apoi sa refuze sa joace la US Open," a mai spus americanca, potrivit Digi.