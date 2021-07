"A depins nationala doar de Hagi?". Ce a raspuns Dan Petrescu este neasteptat

Dan Petrescu este considerat unul dintre cei mai de succes fotbalisti din Romania, rezultatele sale atat la nivel international, cat si la echipa nationala fiind impresionante.

Intr-un interviu acordat pentru show-ul “Minute de aur”, romanul a vorbit despre inceputurile sale la reprezentativa nationala a Romaniei, dar si despre cele mai importante momente pe care le-a trait alaturi de colegii sai.

“Indiferent unde jucam, de-abia asteptam sa vina meciul echipei nationale. Nu numai eu, toti colegii mei. Cred ca de aceea au fost si rezultatele fantastice.”, a marturisit Dan Petrescu.

Acesta a discutat si despre rolul pe care l-a avut Gheorghe Hagi in nationala Romaniei si cat de importanta a fost prezenta sa in anii de gloriei ai fotbalului romanesc, vorbind in acelasi timp si despre puterea pe care o avea grupul in acea perioada.

“Nu cred ca a depins doar de un jucator. Asta e parerea mea. Ma gandesc la faptul ca la doua Mondiale diferite, eu am marcat doua goluri foarte importante. Amandoua au fost golurile victoriei. Hagi avea langa el un Gica Popescu, care trebuia sa munceasca foarte mult, pentru ca Hagi pe faza de aparare nu prea facea mai nimic. Il avea langa el pe Dorinel Munteanu, il avea pe Selymes, Ilie Dumitrescu, Raducioiu. Dar clar ca el era un geniu”, a marturisit unul dintre jucatorii importanti ai “Generatiei de Aur”.