FCSB vrea un TRANSFER RECORD si a pregatit o oferta ISTORICA! Jucatorul, sfatuit sa nu accepte mutarea la echipa lui Becali: "Nu trebuie sa faca greseala asta!"

Gigi Becali a pregatit o oferta istorica pentru un transfer ce ar reprezenta un nou record in Liga 1.

FCSB incearca sa-l aduca pe Ianis Hagi de la Viitorul, iar Becali i-a propus lui Gica Hagi o oferta incredibila: 3,5 milioane de euro si 30% dintr-un viitorul transfer. E cea consistenta oferta facuta de un club din Romania pentru un jucator din campionatul intern.

Victor Piturca, fost antrenor la Steaua, este de parere ca Ianis Hagi nu ar trebui sa se grabeasca. In primul rand, fiul "Regelui" nu ar trebui sa accepte propunerea venita de la FCSB si in al doilea rand sa mai joace un sezon la Viitorul si abia apoi sa plece la un club din strainatate.



"Eu cred ca Ianis nu trebuie sa faca greseala asta si sa mearga la FCSB. Are sanse sa i se intample ce mi s-a intamplat si mie si lui Gica Hagi. Eu as prefera sa mai ramana un an la Viitorul. Dupa un an ar putea sa mearga la un club mare. Acum e important cum va evolua la nationala, daca va juca titular si e indreptatit sa joace. Daca e introdus de Cosmin Contra si joaca bine, Ianis are mari sanse sa urce", a declarat Victor Piturca pentru TelekomSport.