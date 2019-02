Bomba lui 2019: Dani Alves, la Manchester City! Ce oferta are pe masa brazilianul si ce raspuns a dat

Ajuns la 35 de ani, brazilianul Dani Alves e pregatit pentru o noua provocare. Fundasul cu trei Ligi ale Campionilor in palmares, dar si cu titluri in Spania, Italia si Franta, vizeaza o mutare in Premier League.

Dani Alves a ajuns la 35 de ani, dar simte ca poate continua la cel mai inalt nivel. Starul brazilian, care a evoluat in Europa pentru Sevilla, Barcelona, Juventus si PSG, cu ultima dintre formatii fiind sub contract pana la finalul sezonului, tinteste un transfer in Premier League.

Alves se afla in ultimele luni de contract cu PSG si va putea semna la vara din postura de fotbalist liber. Brazilienii de la Flamengo i-au facut deja o oferta, dar cotidianul catalan Sport scrie ca Alves are alte planuri.



Potrivit Sport Catalunya, Dani Alves este reticent in a se intoarce in tara natala si vrea sa mai lucreze o data cu Pep Guardiola, antrenorul cu care a avut o relatie fantastica in perioada in care evolua la Barcelona. El le-a transmis celor de la Flamengo sa mai astepte, pentru ca isi cauta o noua provocare in Premier League.

Jurnalistii catalani noteaza ca Alves spera sa primeasca o oferta de la Manchester City si sa se reuneasca cu Guardiola.

Problema lui Alves este ca City are deja fundasi pe acel post: Walker si conationalul Danilo ocupa flancul drept.