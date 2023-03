„Singură prin Veneția, de nebună!” Ce a putut să facă Andreea Prisacariu după eșecul 6-0, 6-0 cu Iga Swiatek

Andreea Prisacariu a debutat la 22 de ani în echipa națională de tenis feminin a României, în barajul de Cupa Billie Jean King pierdut de țara noastră, scor 4-0, în Polonia.

Sportiva din Iași a cedat fără să câștige game în fața numărului 1 WTA, Iga Swiatek, într-un episod încheiat cu ea plecând din țară pentru a înceta să mai audă criticile primtie în urma acestui insucces.

Andreea Prisacariu, despre meciul pierdut 6-0, 6-0 cu Iga Swiatek: „Unde e tragedia? Mi-am făcut treaba, am stat cu capul sus.”

„Trebuie să fiu Serena ca să am o părere? Sau trebuie să fiu om? Ca să am o părere, trebuie doar să fiu om. Pot să o împărtășesc, dacă nu rănește pe nimeni sau nu trage pe cineva în jos.

După Billie Jean King Cup, am avut trei luni în care am simțit o stare de depresie oribilă. Nu am mai intrat pe internet deloc. M-am dus singură în Veneția, pentru patru zile. Mă plimbam acolo, de nebună. Aveam eu nevoie să plec.

De fapt, pentru ce am fost pedepsită? Că am avut tupeul să fac ce mi s-a spus: să ies pe teren și să joc cu numărul 1 mondial.

Iga Swiatek a avut două meciuri în care a pierdut un game. La mine a fost mare tragedie, numărul 300 și ceva, că a pierdut 12-0 cu numărul 1 mondial.

Unde e tragedia? Mi-am făcut treaba, am stat cu capul sus. Chiar înainte de meci, voiam să știu o tactică, cum pot să o bat. Am tratat meciul ca pe oricare altul, nu am intrat doar de complezență.

După fiecare meci pierdut, mor puțin, îmi revin, dar prima dată mor, sau cum se zice la noi în Moldova, crăp de nervi,” a declarat Andreea Prisacariu, în emisiunea „Un Podcast.”

„Lasă-te! Apucă-te de altceva!” Florin Prunea, reacție după umilința suferită de Andreea Prisăcariu în fața Igăi Swiatek