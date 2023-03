Andreea Prisacariu a dezvăluit în emisiunea „Un Podcast” cum s-a simțit debutul său în circuitul WTA.

Jucătoarea din Iași a jucat în ediția 2021 a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, grație unui wildcard primit din partea organizatorilor, însă precizează că nu s-a simțit în apele sale, de-a lungul partidei pierdute în fața ucrainencei Lesia Tsurenko, scor 7-5, 6-2.

Andreea Prisacariu, despre debutul său în WTA: „Am crezut că mor acolo. Mă concentram să nu mă împiedic, până ajung la bancă.”

„Tenisul e un sport singuratic. În teren, pe mine nu mă poate salva antrenorul. Uneori, simți că te sufoci. La Transylvania Open, am intrat pe teren și am crezut că mor acolo. Mă concentram să nu mă împiedic, până ajung la bancă.

La Iași, la fel, am jucat acasă, în primul tur. Când am văzut că mi-a dat 6-0 în primul set am crezut că mor pe dinăuntru. Chestiile astea se adună acolo,” a declarat Andreea Prisacariu, în discuția cu Geanina Iacob.

Debuturile nu o favorizează pe Andreea Prisacariu, care a pierdut cu 6-0, 6-0 primul meci jucat în echipa națională, o partidă cedată în fața numărului 1 WTA, Iga Swiatek.

În 2022, Andreea Prisacariu a fost eliminată în primul tur al competiției de calibru WTA 125k de la Iași. Prisacariu s-a înclinat, scor 6-0, 6-3, în favoarea rusoaicei Anastasia Zakharova, la acel moment clasată pe locul 163 în lume.

