„Au fost zile în care am adormit plângând!” Andreea Prisăcariu a vorbit despre greutățile jucătorilor de tenis

Andreea Prisăcariu (23 de ani) ocupă actualmente locul 442 în clasamentul WTA, dar acest lucru, afirmă sportiva ieșeană, nu reprezintă un motiv pentru care problemele întâmpinate de ea în lumea tenisului nu ar fi valide.

Jucătoarea de tenis din România a relatat că este dezamăgită de modul în care sunt priviți tenismenii, punctând că aceștia ar fi luați în derâdere atunci când vorbesc despre dificultățile psihice prin care trec, în urma tratamentului primit din partea fanilor atât fizic, cât și în mediul online.

„Recent, Garcia a făcut o declarație despre anxietățile și fricile sale. Să fiu sinceră, am fost dezgustată de comentariile citite.

Cred cu adevărat că majoritatea oamenilor nu înțelege durerea pe care trebuie să o suportăm în fiecare zi. Personal, am avut zile în care am adormit plângând.

And besides that, I am not allowed to have an opinion cause I am 400, right? So that means I am shit. Amazing, thanks.