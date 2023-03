Andreea Prisăcariu (23 de ani) a eșuat în obiectivul auto-impus de a intra în top 200 WTA în sezonul anterior. Sportiva ieșeană ocupă actualmente locul 442 în clasamentul WTA și nu a mai reușit să lege trei victorii consecutive, în proba individuală, din februarie 2022.

În turneul WTA 125k de la Iași, derulat în vara anului trecut - câștigat, în cele din urmă, de Ana Bogdan - Andreea Prisăcariu a fost eliminată în primul tur. 2022 a fost, de asemenea, anul în care Andreea Prisăcariu a debutat în echipa națională a României de Cupa Billie Jean King, dar nu a reușit să câștige niciun game în fața numărului 1 WTA, Iga Swiatek.

Andreea Prisăcariu, despre eșecul din 2022: „A fost presiunea de a puncta, pe care mi-am pus-o singură.”

În ciuda perioadei nefaste, în ce privește rezultatele, Andreea Prisăcariu continuă să se antreneze intens și caută o revenire la forma din 2021, când a câștigat două titluri ITF, în Antalya.

„2022 a fost un an plin de schimbări, un an în care am căzut mental de multe ori și m-am ridicat și de mai multe ori. Ce n-a mers din punct de vedere tenisistic? Sincer, am fost afectată de propria minte, am fost un pic afectată și de persoanele din jur, n-o să mint. Afectată și de oamenii în care am crezut că pot să am încredere.

Au venit trădări din mai multe părți, dar m-am obișnuit cu chestia asta. Acum știu mai bine, instinctul s-a dezvoltat și mai bine și acum pot doar să dau înainte,” și-a explicat Andreea Prisăcariu parcursul din sezonul 2022.

„Nu am niciun obiectiv pentru clasament, cum am făcut greșeală să spun anul trecut.”

„Îmi doresc să joc cât mai multe turnee importante, să spun așa, sper să prind și câteva WTA-uri, să pot să am o lansare. În același timp, nu am niciun obiectiv pentru clasament, cum am făcut greșeala să spun anul trecut, când am spus că vreau să fiu că vreau să fiu Top 300, Top 200, ce oi fi spus.

Am fost #304 cel mai bine, iar atunci am spus chestia cu Top 200. După, am avut la dispoziție tot anul să punctez și nu s-a întâmplat, a fost presiunea de a puncta, pe care mi-am pus-o singură, iar dezamăgirea a fost și mai mare,” a declarat Andreea Prisăcariu pentru Gazeta Sporturilor.

Cea mai înaltă poziție ocupată de Andreea Prisăcariu în clasamentul WTA rămâne locul 304.

