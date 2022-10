„Semne rele care nu pot fi ignorate” Dmitri Tursunov a explicat de ce a părăsit-o pe Emma Răducanu

Fost tenismen rus urcat până pe locul 20 ATP, în 2006, Dmitri Tursunov a explicat care sunt „beculețele roșii” ale Emmei Răducanu (19 ani, 76 WTA), care nu pot fi ignorate din postura de antrenor.

Emma Răducanu va conduce echipa Marii Britanii în turneul final al Cupei Billie Jean King

„Nu ne-am înțeles în anumite privințe și au existat câteva semnale rele care nu puteau fi ignorate. Ea este un proiect de doi ani și jumătate. Jocul ei e foarte crud. Va dura timp, dar, după cum i-am spus ei și fiecărui om din echipă, cred că are nevoie de o singură persoană alături și să încerce asta pentru o perioadă.

Aș fi putut să rămân, aș fi putut să fiu de acord cu tot ce îi propunea echipa, dar, în adâncul sufletului meu, am simțit că nu e lucrul potrivit de făcut,” a spus Dmitri Tursunov, potrivit BBC.

Dmitri Tursunov: „Emma Răducanu e un proiect de doi ani și jumătate. Jocul ei e foarte crud.”

În același interviu, omul care a ajutat-o pe Aryna Sabalenka să intre în top 10 WTA a punctat că Emma Răducanu nu are aere de superstar: „E absolut grozavă. Muncește din greu și nu gândește sau se comportă ca un superstar. Are foame de progres și este obsedată de tenis. E o combinație rară. Mi-a plăcut să muncesc cu ea și am vrut cu adevărat să fac ca relația noastră să funcționeze.

Mi-a fost dificil să plec de lângă o jucătoare precum Emma, pe care o plac și o respect. Simțeam că avea să fie un proiect interesant. Speram să găsesc o soluție pentru a continua, dar, în cele din urmă, nu ne-am înțeles în anumite privințe, așadar a trebuit să plec,” a completat Tursunov, care acum o antrenează pe Belinda Bencic, campioana olimpică de la Tokyo.

După US Open 2021, Emma Răducanu a câștigat o singură dată mai mult de două meciuri consecutiv, în turneul WTA 250 de la Seoul, în care a fost eliminată de Jelena Ostapenko, în faza semifinalelor.